【校園樹屋4】和孩子們共造創意遊具 他看見空間教育新藍海
樹屋不只是校園的療癒空間，也是一門好生意。「創藝樹」團隊推手李亞樵5年前離開建築師事務所創業，陪許多孩子打造浪漫樹屋，近幾年更扮演「孩子的建築師」，與推動特色遊具的民間團體合作，帶領兒童「自己的遊具自己做」，讓空間教育更多元化，他的存款也從見底到如今年營收逾300萬元，「爸媽、老婆對我轉行終於可以放心了」。
建商老闆拆老房 讓他反思初衷
李亞樵從中原大學建築系畢業後，再到台南藝術大學建築藝術研究所取得社區營造組碩士，當兵後就回台北的建築師事務所工作。原本是穩定上班族，但事務所配合開發商的構想做設計，建商老闆拆掉老房子，違反他學社造保護歷史建築的初衷，他辭去工作，一邊準備建築師考試，一邊接案度日。
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