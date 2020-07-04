灣流G650淪蚊子機 李世聰要組專機界的「星空聯盟」拚翻轉

私人商務專機因可滿足大老闆對舒適性、隱密性及便利性等需求，加上可節省候機時間，成為金字塔頂端的最愛。不過今年新冠疫情爆發後，各國紛紛封起邊境，這些富豪的私人飛機，多半也變成蚊子機，或偶爾飛飛「國旅線」，讓有錢人偽出國解悶。

養一架灣流G650ER 一年要花一億

由於機上人員出入境都要隔離14天，一趟來回大概一個月就沒了。這也讓近半年來，十多架私人飛機多半呈封存狀態，等待國境解封。但這些私人專機所費不貲，以有「商務機勞斯萊斯」之稱、價值高達21億元台幣的灣流G650ER來說，每年的油錢、地勤、維修管理等費用，約要台幣0.8到1.2億元，相當於每月至少要花好幾百萬元，「大老闆的身價若沒有百億以上，很難養得起飛機。」業界人士說。