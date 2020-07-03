台鐵月台夏天超熱 是因為建築法過去沒這項規定

6月以來高溫不斷，台鐵多數車站是平面或高架月台，不少民眾候車時還要面對太陽威力。明年1月起新修建的半戶外月台，可望稍微擺脫熱魔咒。建築師林憲德表示，因建築法規規定，新建的半戶外月台屋頂平均熱傳透率（U值），應比照室內建築低於0.8W/m2.K，台鐵月台屋頂不能再用U值5.3的鐵皮了事。

鐵皮月台屋頂 隔熱只比玻璃好一點

觀察台鐵開放式、半開放式月台屋頂，許多是用金屬鐵皮屋頂，台南車站月台屋頂就是一例，旅客盛夏等車時每每熱得滿身大汗。林憲德說，不同材質熱傳透率各異，U值越高，表示隔熱力越差，像鐵皮U值5.3僅略低於玻璃的6.0，人在這類屋頂下，熱感自然遠高於現行規定U值0.8的一般建築物屋頂。