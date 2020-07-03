「部落」標示牌直譯「polo」 蘭嶼鄉公所挨批草率

聯合報 / 記者馮靖惠
蘭嶼島上最大部落「朗島」，近日有族人發現，蘭嶼鄉公所將「朗島部落」的標示牌，直接用讀音翻譯成「langtaw polo」。 圖／擷取自臉書「蘭嶼大曉事」
蘭嶼島上最大部落「朗島」，近日有族人發現，蘭嶼鄉公所將「朗島部落」的標示牌，直接用讀音翻譯成「langtaw polo」。 圖／擷取自臉書「蘭嶼大曉事」

朗島是蘭嶼島上最大部落，但近日當地達悟族人發現，蘭嶼鄉公所將「朗島部落」的標示牌，直接用讀音翻譯成「langtaw polo」，「polo」用詞令人傻眼，批公所人員亂搞、草率，為何不直接用傳統部落名「Iraraley」就好。有族人說，小學生在校都要學母語，結果鄉公所卻用中文名稱直譯成中式拼音，「到底是要給外國人看，還是給達悟族人看？」

原考量各部落講法不同 鄉公所：願修正

蘭嶼鄉公所回應指出，標案是由審查委員會共同決定，審查委員中也有族語老師。原本是想用當地族語翻譯，但每個村、每個部落翻出來音會雷同，且不同部落講法也不一樣，才決定用中文音譯，外來客看到也比較容易了解，「用當地母語的話，一般人可能看不懂。」

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