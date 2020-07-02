國旅「不便險」暴增…為何就我買的沒理賠？

聯合報 / 記者胡瑞玲賴香珊
因為疫情無法出國的旅客，也將投保不便險的觀念帶進國旅市場，促使相關產品從單選變成複選。圖／聯合報系資料照片
因為疫情無法出國的旅客，也將投保不便險的觀念帶進國旅市場，促使相關產品從單選變成複選。圖／聯合報系資料照片

過去國內旅遊如想加保不便險，只有國泰產險一家業者可選，隨著疫情下國旅大爆發，旅客也將出國旅遊投保不便險的觀念帶回國內離島旅遊，不便險詢問度大增，意外刺激市場，目前新光、泰安、旺旺友聯都投入國旅不便險市場，連「額外住宿」、行程因故（家人重病、奔喪等）取消也賠，消費者可多比較。

疫情搗蛋…出國經費暴增10倍！不便險可賠

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