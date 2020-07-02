國旅「不便險」暴增…為何就我買的沒理賠？
過去國內旅遊如想加保不便險，只有國泰產險一家業者可選，隨著疫情下國旅大爆發，旅客也將出國旅遊投保不便險的觀念帶回國內離島旅遊，不便險詢問度大增，意外刺激市場，目前新光、泰安、旺旺友聯都投入國旅不便險市場，連「額外住宿」、行程因故（家人重病、奔喪等）取消也賠，消費者可多比較。
疫情搗蛋…出國經費暴增10倍！不便險可賠
不便險有多重要？今年全球爆發新冠肺炎疫情，各國嚴格管控出入境，航班大亂，滯留土耳其約3個月的28名國人上月終於返國，其中一名到當地訪友的旅客李小姐，原本預計只花台幣5萬元，為了返台，先後訂5張商務艙機票，後來全被臨時取消，有的機票無法退費，還被收旅行社收手續費，導致整個旅程花了50多萬元。
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