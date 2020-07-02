國旅「不便險」暴增…為何就我買的沒理賠？

家裡電器用久了常有故障情形，如燈泡不亮、插頭壞了，由於小毛病不容易找到專業電器人員維修，不少人自己動手DIY。但若不小心，恐易造成觸電等死亡風險。 彰化縣一位知名小鎮醫師，日前被發現陳屍在自家診所頂樓水塔，頭部泡在水塔內的水裡，額頭有撞痕，死亡離奇；由於現場沒有打鬥痕跡，警方初步排除他殺，研判因天氣太熱昏倒溺死。但經檢方相驗結果，發現他可能修護水塔浮標開關時，疑因漏電觸電撞擊溺死。

2020-07-02 01:00