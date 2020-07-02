【罩住安全4】提高西瓜皮帽安全性 標準局要修檢驗標準

聯合報 / 記者陳雅玲魏莨伊鄭朝陽
有騎士為了防曬，在安全帽裡面先戴上斗笠遮陽，在官員眼裡是不合格的作法。圖／聯合報系資料照片
有騎士為了防曬，在安全帽裡面先戴上斗笠遮陽，在官員眼裡是不合格的作法。圖／聯合報系資料照片

警界、醫界對俗稱「西瓜皮」的半罩式安全帽發出警訊，本報連日報導獲得相關單位回響。立委劉建國要求經濟部標準檢驗局正視，並擴大討論修正檢驗標準；標準局表示正蒐集資料，並舉行會議討論。消基會則呼籲政府組兒童安全帽國家隊，為兒童開發合用又安全的安全帽。

半罩式安全帽遇車禍 九成會脫落

警方從交通事故處理經驗發現，若撞擊力道強，機車騎士戴半罩式安全帽，九成以上安全帽會脫落，頭部會直接受創，有戴等於沒戴。醫界研究也認為戴全罩式安全帽造成頭部外傷的機率若是1，半罩為2.57，造成腦部傷害機率則高達2.1倍。

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消基會 劉建國 事故 機車族 車禍

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