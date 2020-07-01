七年級台灣女動畫師闖好萊塢 年薪3百萬「女生也能做英雄片」
71年次的台灣女生吳承頤，世新大學畢業後，曾在台灣做了八年的動畫代工。她深感台灣的舞台有限，決定到頂尖動畫人才匯聚的好萊塢闖蕩。電影「賽道狂人」的預覽動畫正是由她操刀製作，團隊奪下今年奧斯卡「最佳影片剪輯」。吳承頤在清一色都是男性的美國動畫產業裡「一枝獨秀」，她坦言也會被歧視，但她用實力證明女生也能做英雄片跟動作片。
電影預覽動畫師 扛起前製重責大任
另外，由華納出品的DC超級英雄電影「沙贊！」，精采劇情、重要場景的背後推手之一，也是吳承頤。她是「沙贊！」主要場景的預覽動畫師，肩負起腳本3D化的重要工作，在好萊塢超高強度競爭之下，她提供精準到位的運鏡、人物走位動畫腳本給導演參考，在前期製作扮演重要角色。
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