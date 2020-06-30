【燒腦懸案2】騎車莫名被槍擊身亡 尋凶11年靈媒只給一個X字

聯合報 / 記者王長鼎
新北市男子黃國賓11年前騎機車戴懷孕妻子返家途中，行經新莊區環河路時，突然中槍，經送醫搶救仍宣告不治，案發迄今仍找不到槍手下落。圖／聯合報系資料照片
新北市男子黃國賓11年前騎機車戴懷孕妻子返家途中，行經新莊區環河路時，突然中槍，經送醫搶救仍宣告不治，案發迄今仍找不到槍手下落。圖／聯合報系資料照片

男子黃國賓2009年5月底騎機車載妻子返家途中，莫名原因喊了一聲痛後緊急停車，送醫不治。醫生診療發現，他右手臂中槍，子彈穿進胸部並卡在肺部是致死原因，但這天外飛來一槍到底怎麼回事？迄今11年仍然是個謎。

男子載懷孕妻 騎車忽然劇痛倒地

發生意外那一天，黃國賓騎機車載懷有2個月身孕的妻子，從台北市返回台北縣新莊市民安西路住處，2人經新海橋抵達新莊後，左轉經過新莊路夜市，再從利濟街右轉環河路往樹林方向行駛，在環河路上，黃突然喊痛，再騎了一段距離，在環河路與瓊林路口痛得受不了而停車，隨即不支倒地。

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