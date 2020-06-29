【夏令營狂潮1】悶壞了！暑假營隊孩子大解放 玩電競、搶當直播主
上半年受疫情影響，大家都悶壞了，隨著防疫解禁後，不只出現「報復式」旅遊人潮，就連學校暑假夏令營也「報復式」增加，讓孩子「一次玩回來」。新北市公辦暑期育樂營舉辦歷來最多1500梯次，總招生名額3.7萬人，高雄市各國小共舉辦700多個暑期營隊，融入108課綱最夯的AI機器人、3D列印等創客課程，搶手營隊如電競、街舞、直播主主題的，一推出就秒殺。
公辦營隊狂推1500梯 立刻秒殺
今年暑假不僅只有一個半月，相較往年時間短，又遇上疫後解禁的報復性觀光潮，出不了國、國內旅遊訂不到房，距離暑假僅剩半個多月，許多家長近日忙著為孩子搶報夏令營，不少有口碑的夏令營都已報名額滿。
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