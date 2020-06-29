【校園樹屋3】孩子的祕密基地自己蓋 空間教育從動手開始
自己動手蓋樹屋，聽起來很酷吧！台灣在921地震後，先後有非營利組織與民間機構投入舉辦「樹屋營隊」，儘管所費不貲，但仍場場爆滿，甚至開創出商機。不少家長說，蓋樹屋除了好玩有趣，也展現個人實作能力，儘管12年國教108課綱未納入空間教育，這項學習歷程對未來申請學校仍有助益。
921助重建校舍 啟發空間教育想像
「小孩都有對於『洞』的需求和想像。」人本教育基金會「森林育」主任李振源回憶，最早推動空間教育，源自921大地震，團隊下鄉到南投、台中重建校舍，遇到有理念的建築師會尊重兒童觀點，設計出2層樓高的長溜滑梯校園，也調整欄杆高度讓兒童能窺視牆外風光，注意到兒童對空間教育的需求，才開辦了這個營隊。
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