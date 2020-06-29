【校園樹屋3】孩子的祕密基地自己蓋 空間教育從動手開始

男子陳宏宗去年7月在嘉義大埔鄉與警方槍戰，右腦、左腳各中一槍當場喪命；貫穿陳頭部「右進左出」的致命一槍是誰開的？據調查，既不是員警開槍命中陳的頭部，也非陳舉槍自戕，朝員警開槍角度偏差誤擊自己的說法又太匪夷所思，檢警研判致命一槍很可能是陳宏宗朝員警開槍時，子彈沒射出車外，子彈在車內亂飛而貫穿陳頭部。

2020-06-29 09:51