烈日冰計畫 1顆番薯搶救街頭單親媽

半罩式安全帽有安全風險，但不論出租機車的業者，還是時下都會區很夯的共享機車，提供的主要是半罩式安全帽，業者以機車置物箱空間決定安全帽型式，而非安全性；至於全罩式安全帽有擋風鏡片，因損壞率高，業者不愛。不過，現行法令並無明文規定一般機車未明定或建議哪一種型式，只要求需檢驗合格，也成為安全隱憂。

2020-06-28 18:01