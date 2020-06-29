烈日冰計畫 1顆番薯搶救街頭單親媽
天冷時大受歡迎的烤地瓜，到了炎熱酷夏，彷彿燙手山芋，讓人不敢拿在手上吃。街頭單親媽媽烤地瓜生意少了一半以上，全國130多個地瓜攤，現只剩下50多攤。為了求生計，這些地瓜媽媽將熱地瓜變成冰地瓜，香甜暖胃瞬間放涼透心，化解了危機，收入增加。
基隆有兩處烤地瓜攤是單親媽媽賴以維生的收入來源，她們接受基隆人安基金會平安站「給魚給竿拉人一把」輔導方案，靠自己的力量自立生活。站長周泉宥說，平安站提供免費生財器具，包括瓜車、木炭及3袋共150台斤地瓜，幫助清寒的單親媽媽從零開始，教導經營方式及烤瓜技術，讓她們能依靠這項專長開始新人生。
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