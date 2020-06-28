【罩住安全2】出租、共享機車標配半罩安全帽 恐成安全隱憂

半罩式安全帽有安全風險，但不論出租機車的業者，還是時下都會區很夯的共享機車，提供的主要是半罩式安全帽，業者以機車置物箱空間決定安全帽型式，而非安全性；至於全罩式安全帽有擋風鏡片，因損壞率高，業者不愛。不過，現行法令並無明文規定一般機車未明定或建議哪一種型式，只要求需檢驗合格，也成為安全隱憂。

置物箱太小、怕壓壞…業者多只提供半罩

墾丁有多家機車出租行，業者說，車上附的是半罩式安全帽，除了考慮機車置物箱空間容量，一般有擋風鏡片（壓克力材質）的全罩式安全帽除了悶熱不受歡迎，擋風鏡片容易損壞，為了省麻煩，業者幾乎都提供半罩式安全帽。本報記者在台東、宜蘭實際租用機車也發現，業者給的清一色都是半罩式安全帽。