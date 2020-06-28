【DNA神探1】內湖裸屍案10多年後又找上他 推翻咬痕救冤獄

聯合報 / 記者吳淑君
20年前震驚社會的內湖女裸屍案，靠重驗DNA翻案，也因為這個案子催生了法醫研究所DNA儲存室，陳宏達、林俊彥兩人成為同事，談起呂案，兩人感觸良多。記者吳淑君／攝影
20年前震驚社會的內湖女裸屍案，靠重驗DNA翻案，也因為這個案子催生了法醫研究所DNA儲存室，陳宏達、林俊彥兩人成為同事，談起呂案，兩人感觸良多。記者吳淑君／攝影

20年前震驚社會的台北市內湖女裸屍案，死者男友呂介閔被控是凶手，案子千迴百轉，從無罪變有罪，一封陳情信轉到時任高檢署檢察官陳宏達手中，他重驗DNA發現和死者乳房咬痕唾液不符，創檢察官發現新事證聲請再審聲請首例，也是推翻咬痕有罪的首例。陳宏達說，案子會找人，繞了一圈又找上他，DNA資料庫保存很重要。

陳宏達現在是法務部主任秘書兼法醫研究所所長，而當年到現場採驗的台北市警局鑑識人員林俊彥，現在是法醫研究所血清證物組組長，這個案件後來催生法醫研究所DNA儲存室，兩人現在成為同事，談起呂案感觸良多。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

DNA 測謊 北市 檢察官

相關新聞

【罩住安全1】西瓜皮安全帽遇車禍9成噴飛 警：不是毀容就是腦重傷

連日豔陽高溫，不少機車騎士除了汗流浹背，也受不了安全帽的悶熱，帽子一拿下來頭髮濕透、樣貌狼狽；許多騎士為求通風涼爽，選用俗稱「西瓜皮」的半罩式安全帽，連警察也有人跟進，但警方根據處理車禍的經驗提出警告，若撞擊力道猛烈，九成的半罩式安全帽會脫落或被撞飛，有戴等於沒戴，建議改用全罩式安全帽。

【隱形富豪5】收入比竹科還好 新竹寶山「橄欖先生」營收破千萬

橄欖在台灣算是冷門作物，加上生長期較長，從樹苗到結果需要10年以上。新竹縣寶山鄉組織全台唯一的橄欖產銷班，將橄欖加工成多元產品，年營收破千萬，一舉創下綠金傳奇，今年7月產銷班預計將台灣原生種橄欖蜜餞賣到國外，打造橄欖王國。

【DNA神探1】內湖裸屍案10多年後又找上他 推翻咬痕救冤獄

20年前震驚社會的台北市內湖女裸屍案，死者男友呂介閔被控是凶手，案子千迴百轉，從無罪變有罪，一封陳情信轉到時任高檢署檢察官陳宏達手中，他重驗DNA發現和死者乳房咬痕唾液不符，創檢察官發現新事證聲請再審聲請首例，也是推翻咬痕有罪的首例。陳宏達說，案子會找人，繞了一圈又找上他，DNA資料庫保存很重要。

【校園樹屋2】不蓋在樹上的樹屋 讓偏鄉孩子看見世界

校園樹屋很受歡迎，一群建築人看見這個現象，集資讓樹屋轉型為「書屋」，在偏鄉校園成功推廣閱讀。 台中市清水區吳厝國小校門口有棵四、五十年的老榕樹，樹下有座兩層樓高的書香樹屋，課餘時學生愛賴在這兒閱讀、聽音樂，二樓平台平時不開放，有老師陪同帶隊時，就成為孩子發呆、做夢的探索空間。

【網路霸凌2】別讓木村花悲劇重演 歐陽靖霸凌八問助挺過痛苦

網路霸凌頻傳，陸續有人甚至因此輕生；也曾遭網路霸凌的藝人歐陽靖，在臉書分享過來人自救之道，有數萬人按讚。學者則指出，除了個人對抗，也應修補目前不足的法令，特別是後果最嚴重的性影像散播。

這種門牌太好認！遮住地址仍知住哪區

過去台灣家家戶戶必備的門牌，給人印象是小小的方正綠框、藍底白字，除覓址功能外，不會讓人多看一眼。近年不少縣市在門牌這方寸世界裡注入各式創意，結合地方特色風景和代表性文化，讓門牌變成令人忍不住駐足欣賞的畫作，更讓住民有感...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。