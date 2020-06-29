【燒腦懸案1】絕命終結站？男與警槍戰在車內被爆頭 竟找不到凶手

聯合報 / 記者陳宏睿
要犯陳宏宗涉嫌持槍攻擊警察，與刑事局專案小組駁火，遭當場擊斃。 圖／讀者提供
要犯陳宏宗涉嫌持槍攻擊警察，與刑事局專案小組駁火，遭當場擊斃。 圖／讀者提供

男子陳宏宗去年7月在嘉義大埔鄉與警方槍戰，右腦、左腳各中一槍當場喪命；貫穿陳頭部「右進左出」的致命一槍是誰開的？據調查，既不是員警開槍命中陳的頭部，也非陳舉槍自戕，朝員警開槍角度偏差誤擊自己的說法又太匪夷所思，檢警研判致命一槍很可能是陳宏宗朝員警開槍時，子彈沒射出車外，子彈在車內亂飛而貫穿陳頭部。

陳宏宗是台南人，曾參加竊車集團，行竊多輛進口車，遭刑事局中部打擊犯罪中心查獲後送辦，2016年6月羈押期滿後由廖姓男子聘僱在雲林西螺果菜市場當工人。陳十分感念廖伸出援手，同年底廖與李姓批發商因生意糾紛衍生砸攤糾紛，陳「情義相挺」，朝李的雙腿開槍警告，自此展開2年7個多月逃亡生涯。

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