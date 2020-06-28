【罩住安全1】西瓜皮安全帽遇車禍9成噴飛 警：不是毀容就是腦重傷

聯合報 / 記者蔡容喬張曼蘋洪敬浤鄭朝陽
連日酷熱的天氣教人難以忍受，受不了高溫的機車騎士索性將安全帽往後推，讓頭透透氣。 圖／聯合報系資料照片
連日酷熱的天氣教人難以忍受，受不了高溫的機車騎士索性將安全帽往後推，讓頭透透氣。 圖／聯合報系資料照片

連日豔陽高溫，不少機車騎士除了汗流浹背，也受不了安全帽的悶熱，帽子一拿下來頭髮濕透、樣貌狼狽；許多騎士為求通風涼爽，選用俗稱「西瓜皮」的半罩式安全帽，連警察也有人跟進，但警方根據處理車禍的經驗提出警告，若撞擊力道猛烈，九成的半罩式安全帽會脫落或被撞飛，有戴等於沒戴，建議改用全罩式安全帽。

機車承受較大衝擊力 半罩有戴等於沒戴

「不要拿生命開玩笑」高雄市警局交通大隊交安組警務員陳柏年說，從過去處理車禍的經驗來看，汽車與機車對撞時，撞擊瞬間的反作用力會作用在機車上，若撞擊力道強，騎士頭上僅戴半罩式安全帽，九成以上會脫落掉，等於頭部會直接撞擊地面或車輛。

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