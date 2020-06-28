【罩住安全1】西瓜皮安全帽遇車禍9成噴飛 警：不是毀容就是腦重傷

「以前這裡的珊瑚每一片都比桌子還大，現在很慘！」人稱「珊瑚媽媽」的陳映伶本來只是個喜歡海、愛潛水的人，5年前，有30年資歷的潛水教練一番話對她如當頭棒喝，啟動她的珊瑚保育之旅。她主動提案爭取民間經費，在貢寮租下廢棄九孔池復育珊瑚，5年磨一劍，29日將把一手養大的「珊瑚寶寶」種回大海，期待海下的繽紛再現。

2020-06-26 19:31