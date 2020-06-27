【隱形富豪5】收入比竹科還好 新竹寶山「橄欖先生」營收破千萬

聯合報 / 記者郭政芬
二代傳人余振華說，寶山橄欖的品牌逐步建立，打開知名度，如今研發超過8種橄欖產品，讓台製橄欖逐漸深入台灣家戶。記者郭政芬／攝影
二代傳人余振華說，寶山橄欖的品牌逐步建立，打開知名度，如今研發超過8種橄欖產品，讓台製橄欖逐漸深入台灣家戶。記者郭政芬／攝影

橄欖在台灣算是冷門作物，加上生長期較長，從樹苗到結果需要10年以上。新竹縣寶山鄉組織全台唯一的橄欖產銷班，將橄欖加工成多元產品，年營收破千萬，一舉創下綠金傳奇，今年7月產銷班預計將台灣原生種橄欖蜜餞賣到國外，打造橄欖王國。

10月橄欖流星雨 還開放親子採收

農人拿著竹竿敲打樹枝，一顆顆橄欖果紛紛落下，這是每到10月採收季節，新竹寶山鄉最常見的景象，又被稱為「橄欖流星雨」。這項農務對農民來說本來平凡無奇，但添加行銷創意後，從2015年起，每年吸引上百組親子參與採收，一起造出橄欖流星雨，也逐步打開寶山橄欖的全國知名度。

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