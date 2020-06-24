電費帳單有10%是待機害的？揪出你家隱形吃電怪獸

聯合報 / 記者鄭朝陽
專家建議可單獨開關延長線，若不想拔插頭，可以用計時器設定不使用期間自動關掉電源。 圖／聯合報系資料照片
專家建議可單獨開關延長線，若不想拔插頭，可以用計時器設定不使用期間自動關掉電源。 圖／聯合報系資料照片

6月起採夏季電價計費，不論企業或家戶的電費都比較貴，專家指出，要省電費其實很簡單，只要抓出「待機電力」這隻沉默的吃電怪獸，就能明顯省荷包。以早餐店為例，老闆如果不理會烤箱、微波爐等默默消耗掉的待機電力，一個月至少白做200份50元的早餐。

企業用電 20%以上在待機時流失

「待機電力很可怕，是用電殺手。」從事用電診斷服務的綠然能源創辦人胡德琦常帶領團隊為企業檢測用電情形，每次拿出待機電力的數據時，企業老闆都會嚇一跳，平均有20%以上的電力都是在設備待機狀態下默默流失，有家早餐店的待機電力甚至高達41%，也就是說，一期的電費單若是2萬元，當中的8000元是毫無生產力的無效電力。

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