【等家的老人2】老伴走了…獨居長輩不願說孤單 憂鬱失智先來陪伴
台灣高齡獨居者越來越多，除了心理孤單，還易引發憂鬱、失智，甚至想不開。衛福部統計，2018年全國自殺人3865人，其中25%是65歲以上長者。高雄醫學大學附設醫院曾進行南台灣老年人身心健康研究，發現老人憂鬱症比率達21%，但多數被視為老化現象，常以身體不舒服表現，未接受專業治療。
長輩喊身體不爽快…憂鬱被誤當老化
國內老人自殺死亡率已占全國自殺死亡人口四分之一，且隨著高齡人口增加，自殺人數也逐年緩步上升，分析主要原因，包括久病不癒、精神疾病（憂鬱）或物質濫用（酒精、毒品）及人際關係等。
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