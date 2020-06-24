【等家的老人2】老伴走了…獨居長輩不願說孤單 憂鬱失智先來陪伴

台灣有350萬名65歲以上的老人，衛福部統計，超過百萬長者未與子女同住，主因是兒女到外地工作、生活。社福團體觀察，守在老家的孤獨老人，有人整天出門串門子，避免單獨在家，也有阿嬤太寂寞罹患「儲物症」，偌大的房子充斥雜物只剩條走道，阿嬤說「「家那麼大，我只剩下一個人，塞滿就不寂寞了。」

2020-06-23 19:42