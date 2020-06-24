【等家的老人2】老伴走了…獨居長輩不願說孤單 憂鬱失智先來陪伴

聯合報 / 記者蔡容喬郭政芬陳雅玲
台灣高齡獨居者越來越多，除了心理孤單，還易引發憂鬱、失智，老人憂鬱症常被視為老化現象，少有人接受專業治療，此為示意圖，與新聞事件無關。 圖／聯合報系資料照片
台灣高齡獨居者越來越多，除了心理孤單，還易引發憂鬱、失智，老人憂鬱症常被視為老化現象，少有人接受專業治療，此為示意圖，與新聞事件無關。 圖／聯合報系資料照片

台灣高齡獨居者越來越多，除了心理孤單，還易引發憂鬱、失智，甚至想不開。衛福部統計，2018年全國自殺人3865人，其中25%是65歲以上長者。高雄醫學大學附設醫院曾進行南台灣老年人身心健康研究，發現老人憂鬱症比率達21%，但多數被視為老化現象，常以身體不舒服表現，未接受專業治療。

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獨居老人 憂鬱症 失智症 老化

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