全台首家長照手搖飲 「拿了就走」打破同溫層障礙

再過5年，台灣將正式邁入超高齡化社會，5人就有1人超過65歲，面對高齡化、超高齡化社會，台灣早就開始布建長照系統，為了加深社區支持系統，國內業者從日本引進「照顧咖啡館」，透過咖啡加深長照單位與社區的關係，但經過幾年的經營，大部分照顧咖啡館舉白旗、歇業，有些還掛著咖啡館招牌，實際則以開課為主，因為年輕人一看到與長照相關的字眼，就興趣缺缺，根本不想入內消費。

最近，「五甘心居家服務」整合新型商業模式，把長照結合手搖飲，對象不再是長輩或即將會使用到長照的中年族群，而是年輕族群，剛上路一周，引起不少回響，業者準備開設第二、第三家長照手搖飲店。