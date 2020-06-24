【隱形富豪4】后里百合花農與老天對賭 贏了年收破千萬

香水百合在國內常見，全台最大產區位於台中后里，年產量超過2000萬支，年產值超過6億元。台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇說，早年種一分地百合花的收成，足可買下一分土地，累積不少大戶。有花農打趣說，每年種花像與老天爺賭博，賭贏的話年營收破千萬以上，就怕碰上暖冬、損失就大了。

花型碩大、香氣濃郁的香水百合，在台灣很受歡迎，不管敬神拜拜、居家插花或商業活動，經常能看到芳蹤。后里區農會推廣股主任陳英良說，后里緊鄰大甲溪、大安溪，日夜溫差大，適合花卉生產，后里百合產量大，種植面積約100公頃，占全台冬季百合六成。