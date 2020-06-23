【等家的老人1】孤獨阿嬤守老家 滿屋雜物「塞滿就不寂寞」

台灣有350萬名65歲以上的老人，衛福部統計，超過百萬長者未與子女同住，主因是兒女到外地工作、生活。社福團體觀察，守在老家的孤獨老人，有人整天出門串門子，避免單獨在家，也有阿嬤太寂寞罹患「儲物症」，偌大的房子充斥雜物只剩條走道，阿嬤說「家那麼大，我只剩下一個人，塞滿就不寂寞了。」

站在住了大半輩子的雲林老房，80歲的「古錐阿嬤」面對滿屋子雜物，表情有點不安。育有5名子女的她，原該享受天倫之樂，但兩個兒子已逝世、一個兒子失聯、一個兒子也住在療養機構，僅剩遠嫁台北的女兒，逢年過節才返鄉探望，自丈夫過世後，她已獨居十多年。