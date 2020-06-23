比魔鬼特訓還魔鬼…史上最操畢典 要你記一輩子

聯合報 / 記者劉星君徐如宜戴永華鄭國樑吳亮賢王思慧
屏東縣唐榮國小畢業生的小鐵人系列課程，讓學童親近北大武山的支稜笠頂山。圖／唐榮國小提供
屏東縣唐榮國小畢業生的小鐵人系列課程，讓學童親近北大武山的支稜笠頂山。圖／唐榮國小提供

6月畢業季，為讓學子們在邁向新的人生旅程前留下難忘回憶，許多學校特別設計畢業挑戰，從登百岳、駕重型帆船、單騎百里、泳渡愛河到天堂路，要告訴學子們，未來的道路還有更多挑戰要面對，要告訴自己「Yes, I CAN」。

小三鐵 陸海空挑戰自我

屏東縣唐榮國小設計「小三鐵」，應屆畢業生陸海空挑戰自我，陸域登笠頂山、海域到東港大鵬灣挑戰SUP板、空域則是挑戰攀樹，過程中不與其他同學比，而是跟自己比。校長高珠鈴說，笠頂山海拔659公尺，大夥爬得滿身大汗，過程中水壺的水灑了、背包太重背不動，學生們學會互助，彼此加油打氣。

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