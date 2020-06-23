破解擦擦筆隱形祕密 貪警改帳本A錢「冰」一下就現形

聯合報 / 記者賴香珊
魔擦筆也曾風靡警界，部分警員便宜行事會幫同事代簽出入勤（示意圖，非真實照片）。記者賴香珊／攝影
魔擦筆也曾風靡警界，部分警員便宜行事會幫同事代簽出入勤（示意圖，非真實照片）。記者賴香珊／攝影

南投地檢署上月宣布偵破一起警員貪汙案，一名警察涉嫌利用兼任警光山莊管理員職務之便，靠一支「魔擦筆」塗改變造帳目，詐取住宿費可能超過一年；原本案情陷入膠著，但南投檢調也不是省油的燈，用一招「冰紙」反制破解，只將帳本放進冰箱冷凍庫，原本被塗改的字跡統統現形，因此成功揪出貪警。

摩擦筆寫過可塗改 筆跡卻仍在

年逾六旬的信義分局東埔派出所莊姓警員，接受分局指派兼任東埔警光山莊管理員十多年，卻涉嫌利用職務之便，以「魔擦筆」變造房客住宿資訊和帳目，將應收金額塗銷，以多報少侵吞住宿款項，但被人發現帳目有問題，向南投檢調單位檢舉。

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冰箱 警察 偽造文書

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