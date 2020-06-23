破解擦擦筆隱形祕密 貪警改帳本A錢「冰」一下就現形

張錫銘，台灣治安史上無法抹去的名字。他曾是警方頭疼的十大槍擊要犯、綁架集團首腦，涉殺人、擄人勒贖，最可怕的是隨身攜帶火力驚人的AK47突擊步槍、烏茲衝鋒槍和M26手榴彈，儼然「人體火藥庫」。檢警成立「獵龍專案」展開為期十年圍捕，警匪駁火多次，最後出動反恐裝甲車才讓他負傷落網。

2020-06-22 16:00