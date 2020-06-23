破解擦擦筆隱形祕密 貪警改帳本A錢「冰」一下就現形
南投地檢署上月宣布偵破一起警員貪汙案，一名警察涉嫌利用兼任警光山莊管理員職務之便，靠一支「魔擦筆」塗改變造帳目，詐取住宿費可能超過一年；原本案情陷入膠著，但南投檢調也不是省油的燈，用一招「冰紙」反制破解，只將帳本放進冰箱冷凍庫，原本被塗改的字跡統統現形，因此成功揪出貪警。
摩擦筆寫過可塗改 筆跡卻仍在
年逾六旬的信義分局東埔派出所莊姓警員，接受分局指派兼任東埔警光山莊管理員十多年，卻涉嫌利用職務之便，以「魔擦筆」變造房客住宿資訊和帳目，將應收金額塗銷，以多報少侵吞住宿款項，但被人發現帳目有問題，向南投檢調單位檢舉。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言