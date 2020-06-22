【重案揭密4】南迴搞軌案疑點重重 監控曝光「人沒了」一度陷窘境
南迴搞軌案案情引人入勝，犯嫌李泰安、李雙全兄弟及父親李聚寶，與專案小組鬥智過程高潮迭起。據透露，警方懷疑李雙全涉嫌殺妻詐保後，在凌晨才結束的專案會議中決定天明後約談，但當負責監控李家的員警回報「李泰安剛剛來詢問需不需要蚊香」時，專案小組仍決定再等幾小時才行動，不料李雙全就在這個空檔自殺身亡，讓全案陷入缺乏直接證據的窘境。
2006年3月17日晚間，台鐵莒光號列車在南迴鐵路出軌翻覆，台鐵員工李雙全的越南籍妻子陳氏紅琛雖無表面外傷，但送醫後突然喪命。鐵路警察局、屏東警察局及刑事局偵八隊（現改為偵八大隊）共組專案小組調查，每天晚上十點舉行專案會議，釐清當天訪查進度並擬定隔天辦案重點。
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