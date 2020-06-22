【重案揭密4】南迴搞軌案疑點重重 監控曝光「人沒了」一度陷窘境

天有不測風雲？事實上不只天氣可預報，閃電也可偵測。位於台南的世界蔬菜中心曾因雷擊，導致電腦通訊設備損壞，台北貓空纜車曾被閃電擊中，電路系統全毀，還得緊急疏散旅客；因應雷擊越來越多的避災需求，精準、提早預測雷擊資訊，可避免閃電造成的產業損害，也開創出新的商機。

2020-06-22 09:53