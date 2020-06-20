地表最速物種在台灣！快過高鐵 專殺螞蟻

聯合報 / 記者葉冠妤喻文玟
中興大學研究團隊讓「新渡戶歪白蟻」擊打鋼珠，以力學原理估算左大顎彈動速度。 圖／中興大學提供
中興大學研究團隊讓「新渡戶歪白蟻」擊打鋼珠，以力學原理估算左大顎彈動速度。 圖／中興大學提供

大自然界無奇不有，中興大學昆蟲、物理系跨領域團隊研究發現，台灣原生種「新渡戶歪白蟻」兵蟻的大顎彈動速度每秒132公尺，相當每小時475公里，比高鐵行駛速度還快；中研院生物多樣性研究中心團隊則是發現不同緯度、海拔高度山區的埋葬蟲，會因日照長度不同，選擇在不同季節繁殖，可作為氣候變遷的研究觀察對象之一。

彈動大顎時速475公里 歪白蟻破世界紀錄

全世界什麼動物的彈動速度最快？中興大學昆蟲、物理系跨領域團隊透過每秒拍攝10萬張的高速攝影機、鋼球打擊試驗，證實台灣原生種「新渡戶歪白蟻」兵蟻的大顎彈動速度每秒132公尺，相當每小時475公里，比高鐵行駛速度還快，並打破目前已知所有動物的運動極速，這項研究成果登上國際期刊「科學報告」。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

中興大學 中研院 氣候變遷 高鐵

相關新聞

地表最速物種在台灣！快過高鐵 專殺螞蟻

大自然界無奇不有，中興大學昆蟲、物理系跨領域團隊研究發現，台灣原生種「新渡戶歪白蟻」兵蟻的大顎彈動速度每秒132公尺，相當每小時475公里，比高鐵行駛速度還快；中研院生物多樣性研究中心團隊則是發現不同緯度、海拔高度山區的埋葬蟲，會因日照長度不同，選擇在不同季節繁殖，可作為氣候變遷的研究觀察對象之一...

校長好有才！手作鋼筆、親刻印章…最特別的畢業禮

進入畢業季，什麼樣的畢業禮物令學生難忘，甚至會一生永存？有老師親手揮毫一筆，名言至理躍然紙上，有師長打造木作手工筆，刻畫出師生情。最令學生震撼和感動的，莫過於雲林縣虎尾高中校長薛東埠親手為學生雕刻印章，還是用珍貴的澎湖文石，花三天三夜一刀一鑿刻製完成，滿滿的愛流露於方寸間。

【網路霸凌2】別讓木村花悲劇重演 歐陽靖霸凌八問助挺過痛苦

網路霸凌頻傳，陸續有人甚至因此輕生；也曾遭網路霸凌的藝人歐陽靖，在臉書分享過來人自救之道，有數萬人按讚。學者則指出，除了個人對抗，也應修補目前不足的法令，特別是後果最嚴重的性影像散播。

【隱形富豪3】大樹玉荷包小農有身價 忙兩周就有上班族年薪

香甜多汁的玉荷包是許多人炎炎夏日中的最愛，高雄大樹是全台最大玉荷包產區，年產值10億元；因為品質好、價格穩定，養出許多「隱形富豪」，採收期他們忙兩周，可以賺到上班族一年的薪水，CP值很高，一些年輕上班族開玩笑說「上班也能兼職種玉荷包喔」。

縣市長官邸命運百百款 只有侯友宜鐵腕都更

縣市首長都有配發公家宿舍，就是大家所謂的官邸，為方便縣市長上下班，通常官邸離辦公地點不遠。不過這幾年，愈來愈多縣市長不住官邸了。有的是因自己家住習慣了，加上任期有限，搬進搬出麻煩，乾脆不住官邸；也有人不喜歡住別人住過的地方；還有的是官邸發生命案，原址改成警政大樓，沒有官邸了...

你戴口罩運動嗎？ 別讓心臟吃不消 沒中鏢先中暑

天氣真的好熱！梅雨季過後，近日全台高溫炎熱，花蓮富源昨天上午11時30分更出現38.6度高溫。醫師提醒，除了要預防中暑，民眾更要注意突發的心血管疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。