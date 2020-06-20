地表最速物種在台灣！快過高鐵 專殺螞蟻
大自然界無奇不有，中興大學昆蟲、物理系跨領域團隊研究發現，台灣原生種「新渡戶歪白蟻」兵蟻的大顎彈動速度每秒132公尺，相當每小時475公里，比高鐵行駛速度還快；中研院生物多樣性研究中心團隊則是發現不同緯度、海拔高度山區的埋葬蟲，會因日照長度不同，選擇在不同季節繁殖，可作為氣候變遷的研究觀察對象之一。
彈動大顎時速475公里 歪白蟻破世界紀錄
全世界什麼動物的彈動速度最快？中興大學昆蟲、物理系跨領域團隊透過每秒拍攝10萬張的高速攝影機、鋼球打擊試驗，證實台灣原生種「新渡戶歪白蟻」兵蟻的大顎彈動速度每秒132公尺，相當每小時475公里，比高鐵行駛速度還快，並打破目前已知所有動物的運動極速，這項研究成果登上國際期刊「科學報告」。
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