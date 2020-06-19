縣市長官邸命運百百款 只有侯友宜鐵腕都更

聯合報 / 記者林敬家余采瀅劉明岩林麗玉施鴻基羅紹平張裕珍鄭維真王慧瑛
台北市市長官邸現在已經轉型為市長官邸藝文沙龍。圖／擷取自文化部文化資產局國家文化資產網
台北市市長官邸現在已經轉型為市長官邸藝文沙龍。圖／擷取自文化部文化資產局國家文化資產網

縣市首長都有配發公家宿舍，就是大家所謂的官邸，為方便縣市長上下班，通常官邸離辦公地點不遠。不過這幾年，愈來愈多縣市長不住官邸了。有的是因自己家住習慣了，加上任期有限，搬進搬出麻煩，乾脆不住官邸；也有人不喜歡住別人住過的地方；還有的是官邸發生命案，原址改成警政大樓，沒有官邸了。

台北市長官邸 歷史建築變藝文沙龍

位於台北市徐州路46號的台北市長官邸，在1994年之前，歷任市長除吳伯雄外幾乎都有進住，前市長陳水扁任內開放民眾參觀，自此，之後的馬英九、郝龍斌到現任柯文哲都不住在這，現市長官邸變成藝文沙龍，開放民眾、團體租借場地，也定期舉辦藝文展覽、課程講座。

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侯友宜 歷史建築 公辦都更

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