熱成烤番薯！全台五大都會區「熱點」找到了

都市熱島效應發燒，台北市氣象站昨出現37.6度高溫，創下今年氣象局屬人工站六月最高溫。成功大學建築學系特聘教授林子平在台北、新北、台中、台南、高雄等五大都會區設置密集的溫濕度感測器，畫出高解析度的都市氣候地圖，找出都市高溫熱點。根據監測紀錄，發現雙北各有「三個」行政區最熱；台南、高雄的熱點和「水」有關。氣象專家則預估，今年夏天，正常偏熱機率較高。

都市熱源 原來都和「水」有關

林子平說，政府設置的標準氣象站雖精確，但多位在郊區或空曠地點，無法反應都市密集發展下的高溫特徵。他在五個城市分別建立高密度的溫濕度量測網，將儀器架設於街道，盼找出都市熱源。