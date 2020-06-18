【再見敦南2】回不去了…從文青書店到「誠品百貨」 一步錯步步錯
5月31日，開創誠品傳奇的敦南店因都更熄燈，5萬人湧入告別。熄燈前3天，誠品董事長吳旻潔宣布上半年將關閉6家店，下半年也將「用力關」一、兩家租約到期的店。不久後，甫於2018年底開幕的誠品生活深圳店傳出年底不續約，成為相關業者口中「不能說的祕密」。
書店「寄生」商場中…誠品光環漸褪色
6層樓的誠品生活深圳店，綜合書和商場的營運模式類似台北信義店。當部分向誠品深圳租櫃的店家指遭提早解約，誠品對深圳店是否將停業都僅回覆「營運正常」。究竟此事是誤解，或是誠品調整體質的必然方向，乃至是談判租金的策略考量，都顯示誠品「在書與非書間」的經營方向，正隨著時代不斷變化。
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