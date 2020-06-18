【再見敦南2】回不去了…從文青書店到「誠品百貨」 一步錯步步錯

聯合報 / 記者何定照
誠品敦南店熄燈，5萬人湧入告別，但同一時間，誠品董事長吳旻潔宣布上半年將關閉6家店，下半年也將「用力關」一、兩家租約到期的店。 圖／聯合報系資料照片
誠品敦南店熄燈，5萬人湧入告別，但同一時間，誠品董事長吳旻潔宣布上半年將關閉6家店，下半年也將「用力關」一、兩家租約到期的店。 圖／聯合報系資料照片

5月31日，開創誠品傳奇的敦南店因都更熄燈，5萬人湧入告別。熄燈前3天，誠品董事長吳旻潔宣布上半年將關閉6家店，下半年也將「用力關」一、兩家租約到期的店。不久後，甫於2018年底開幕的誠品生活深圳店傳出年底不續約，成為相關業者口中「不能說的祕密」。

書店「寄生」商場中…誠品光環漸褪色

6層樓的誠品生活深圳店，綜合書和商場的營運模式類似台北信義店。當部分向誠品深圳租櫃的店家指遭提早解約，誠品對深圳店是否將停業都僅回覆「營運正常」。究竟此事是誤解，或是誠品調整體質的必然方向，乃至是談判租金的策略考量，都顯示誠品「在書與非書間」的經營方向，正隨著時代不斷變化。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

誠品 深圳 松菸 文青

相關新聞

【再見敦南2】回不去了…從文青書店到「誠品百貨」 一步錯步步錯

5月31日，開創誠品傳奇的敦南店因都更熄燈，5萬人湧入告別。熄燈前3天，誠品董事長吳旻潔宣布上半年將關閉6家店，下半年也將「用力關」一、兩家租約到期的店。不久後，甫於2018年底開幕的誠品生活深圳店傳出年底不續約，成為相關業者口中「不能說的祕密」。

熱成烤番薯！全台五大都會區「熱點」找到了

都市熱島效應發燒，台北市氣象站昨出現37.6度高溫，創下今年氣象局屬人工站六月最高溫。成功大學建築學系特聘教授林子平在台北、新北、台中、台南、高雄等五大都會區設置密集的溫濕度感測器，畫出高解析度的都市氣候地圖，找出都市高溫熱點。根據監測紀錄，發現雙北各有「三個」行政區最熱；台南、高雄的熱點和「水」有關。氣象專家則預估，今年夏天，正常偏熱機率較高。

台版霍爾移動城堡 新竹尖石祕境守護山友50年

新竹尖石「小百岳」李崠山腳下，藏著1座有50年歷史的李棟山莊，由老兵朱萬鶴自力造屋，以鐵皮、老窗、木條、竹片拼貼搭建，風格酷似宮崎駿動畫裡的霍爾移動城堡，山上還有泰雅族抗日的古戰場，都是網友打卡地標。李棟山莊2年前遭祝融，目前由第二代莊主蔡清郎接手，守護這處尖石秘境。

【重案揭密3】南迴搞軌案 警靠手機查出下毒「運屍」案情

人手一機成為新冠肺炎防疫利器，無論是監控居家檢疫隔離者或風景名勝警示，都透過行動電話基地台對手機的定位來進行。其實，2006年3月的南迴搞軌案，手機也是釐清案情功臣之一。

為何都我顧…父母長照責任分攤 律師說這點一定要談好

最近藝人紀曉君、家家和大姊照顧父母的爭議躍上媒體版面，凸顯老年長期照護難解的子女扶養義務和費用分擔問題。律師建議，兄弟姊妹最好協調照護、扶養分擔，如果因為分開居住、經濟不佳等原因，造成分擔不均，更應該說明各自難處，至少協調好扶養費用分擔數額，免生爭議。 除了倫理親情，民法更規定子女本有負擔扶養父母的義務。然而家家有本難念的經，親子關係、手足情感、經濟狀況等因素，讓許多老人的照顧和扶養變成複雜的家庭問題，尤其兄弟姊妹成年後，各自生活水準、生活型態和價值觀都產生差距，扶養義務的分擔不可能完全相等。

防範無聲的溺水 夏日戲水最怕「空氣突然安靜」

國內連續3天發生溺水案，屏東小琉球15日有2名遊客一死一失蹤，台版「天空之鏡」的台東都歷海邊，14日發生3名遊客溺水，2人自行游上岸，一人獲救；13日台東蘭嶼、新北三峽各有一人溺水獲救，在三峽戲水池溺水獲救的男童，家長更被指責案發時只顧滑手機，沒發現小孩出事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。