為何都我顧…父母長照責任如何攤 律師教你解紛爭
最近藝人紀曉君、家家和大姊照顧父母的爭議躍上媒體版面，凸顯老年長期照護難解的子女扶養義務和費用分擔問題。律師建議，兄弟姊妹最好協調照護、扶養分擔，如果因為分開居住、經濟不佳等原因，造成分擔不均，更應該說明各自難處，至少協調好扶養費用分擔數額，免生爭議。
父母傷心手足翻臉 家家有本難念經
除了倫理親情，民法更規定子女本有負擔扶養父母的義務。然而家家有本難念的經，親子關係、手足情感、經濟狀況等因素，讓許多老人的照顧和扶養變成複雜的家庭問題，尤其兄弟姊妹成年後，各自生活水準、生活型態和價值觀都產生差距，扶養義務的分擔不可能完全相等。
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