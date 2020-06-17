台版霍爾移動城堡 新竹尖石祕境守護山友50年

國內三大毒梟之一的林孝道，與檢警鬥智數十年，去年底落網；他聘雇菲國叛軍護衛毒品走私船隊，連菲國總統杜特蒂都點名要逮捕他，沒想到最後栽在台灣警方手上，連他自己都很意外。據透露，警方以「欲擒故縱」之計，讓他以為使用特殊加密衛星電話與設立的查緝斷點成功，放心帶家人度假，當一覺醒來落網時還大嘆「本想偷渡出境，被你們騙了才沒走。」

2020-06-17 12:53