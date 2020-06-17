台版霍爾移動城堡 新竹尖石祕境守護山友50年
新竹尖石「小百岳」李崠山腳下，藏著1座有50年歷史的李棟山莊，由老兵朱萬鶴自力造屋，以鐵皮、老窗、木條、竹片拼貼搭建，風格酷似宮崎駿動畫裡的霍爾移動城堡，山上還有泰雅族抗日的古戰場，都是網友打卡地標。李棟山莊2年前遭祝融，目前由第二代莊主蔡清郎接手，守護這處尖石秘境。
老兵獨力蓋李棟山莊 成傳說中「朱莊主」
李崠山為台灣小百岳之一，位於桃園、新竹縣的交界處，山頂附近有一座日據時期的磚造古堡，稱為「李崠山古堡」，被指定為縣定古蹟，李棟山莊就位於古堡的入口，海拔1500公尺，成為山友們的休憩點。
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