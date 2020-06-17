全台最大表演藝術館藏地拚轉型 為何連文化人都不挺？
台北國家戲劇院地下室停車場旁的表演藝術圖書館，因近月將整修引起熱議。不少古典音樂愛好者擔憂表圖在兩廳院稱要轉型「文化知識客廳」規畫下，典藏、開架借閱等圖書館功能恐減少，紛紛表達異議，樂評人焦元溥甚至動念向監察院陳情。
究竟表演藝術圖書館有什麼魅力，讓愛樂人如此不捨？表圖1993年開放，2006年從戲劇院一樓移到地下室，民眾憑身分證就可進入。與表圖開放同年到任的兩廳院副總監許美玲表示，當時因一般視聽資料放在表圖，國家交響樂團NSO資料放在位於音樂廳的NSO辦公處，讀者找資料得兩邊跑，因此將兩處整合到空間較大的地下室。
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