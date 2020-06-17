全台最大表演藝術館藏地拚轉型 為何連文化人都不挺？

國內連續3天發生溺水案，屏東小琉球15日有2名遊客一死一失蹤，台版「天空之鏡」的台東都歷海邊，14日發生3名遊客溺水，2人自行游上岸，一人獲救；13日台東蘭嶼、新北三峽各有一人溺水獲救，在三峽戲水池溺水獲救的男童，家長更被指責案發時只顧滑手機，沒發現小孩出事。

2020-06-17 09:34