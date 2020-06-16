高雄學生感染虛驚 醫師：曝防疫新生活破口
台灣6月7日起解禁，實施防疫新生活僅一周，高雄一所中學就傳出學生發燒及上呼吸道群聚感染，同班級有15人發病，採檢後雖證實是鼻病毒感染，只是一般感冒，虛驚一場，但醫師及公衛專家仍感嘆這是防疫新生活破功，個人防護出現破口。環顧世界各國疫情仍緊繃，台灣卻已大解放，公共場所多數人早就脫下口罩，也未遵守安全社交距離，過去建立的防疫好習慣完全拋在腦後。
冰山一角 台灣民眾逐漸疏忽
前疾管局副局長施文儀在臉書貼文感嘆，「老天爺用鼻病毒來測試一下台灣防疫新生活，真是慈悲啊！」他認為這個事件只是冰山一角，顯示台灣民眾正逐漸在疏忽中，「若是不幸遇到新冠肺炎病毒，那就完全破功了。」ICU醫師陳志金也提醒，全球確診人數將突破800萬，每天以12萬到14萬的速度在增加，「校園群聚感染顯示個人防護已經在鬆懈」。
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