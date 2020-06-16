高雄學生感染虛驚 醫師：曝防疫新生活破口

聯合報 / 記者蔡容喬
高雄一所中學傳出學生發燒及上呼吸道群聚感染，醫師及公衛專家仍感嘆這是防疫新生活破功，個人防護出現破口，圖為民眾戴口罩示意圖。 圖／聯合報系資料照片
高雄一所中學傳出學生發燒及上呼吸道群聚感染，醫師及公衛專家仍感嘆這是防疫新生活破功，個人防護出現破口，圖為民眾戴口罩示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台灣6月7日起解禁，實施防疫新生活僅一周，高雄一所中學就傳出學生發燒及上呼吸道群聚感染，同班級有15人發病，採檢後雖證實是鼻病毒感染，只是一般感冒，虛驚一場，但醫師及公衛專家仍感嘆這是防疫新生活破功，個人防護出現破口。環顧世界各國疫情仍緊繃，台灣卻已大解放，公共場所多數人早就脫下口罩，也未遵守安全社交距離，過去建立的防疫好習慣完全拋在腦後。

冰山一角 台灣民眾逐漸疏忽

前疾管局副局長施文儀在臉書貼文感嘆，「老天爺用鼻病毒來測試一下台灣防疫新生活，真是慈悲啊！」他認為這個事件只是冰山一角，顯示台灣民眾正逐漸在疏忽中，「若是不幸遇到新冠肺炎病毒，那就完全破功了。」ICU醫師陳志金也提醒，全球確診人數將突破800萬，每天以12萬到14萬的速度在增加，「校園群聚感染顯示個人防護已經在鬆懈」。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

口罩 疫情 新冠肺炎

相關新聞

種少賺更多 彰化千萬葡萄農的經營秘密

現正值葡萄產季，一串串紫金果色，讓葡萄的故鄉彰化縣年產值平均達20億元，寫下「千萬葡萄農」傳奇，至今沒有其他縣市能超越。即使近年面對極端氣候挑戰，果農在技術、品種培育下足功夫，努力保持彰化葡萄王國的領先地位...

【雷神之吻3】登山被雷劈只是傳說？專家：比中樂透機率高

夏季午後雷陣雨多，新北市汐止新山夢湖月初有登山客被雷擊中，還波及身旁的山友，幸好都無大礙，但過去有人遭雷擊後，當場失去呼吸心跳。氣象專家彭啟明說，被雷打到的機會比中樂透還高，雷擊死亡者登載的死因常是「心臟衰竭」，不要以為自己沒那麼倒霉，雨天在戶外空曠處要懂得自保之道。

現代愚公在墾丁 奔走4年移走摧殘美麗沙灘消波塊

屏東縣車城鄉後灣村遊程豐富，優美弧形沙灘美景卻逐漸流失，5年前返鄉推動社區生態旅遊的劉和生，驚覺元凶竟是縣府用來築堤護岸的消波塊，為找回村民記憶中的美麗沙灘，他收集今昔對照圖證明工法錯誤，再四處奔走陳情，終於如願移走消波塊。

蘇花改迎戰端午車潮 速限改70、設最低時速有用嗎

端午連假是解封後的第一個連假，許多民眾都想出去透透氣，蘇花改車流很可能再刷新紀錄，交通單位剉咧等，除了提高速限到70公里，也首創省道先例設最低速限50公里。此外，也建議用路人「逆車流玩」，提前一天到花蓮，再往北玩回來，就能錯開人潮、車潮，在連假玩得盡興，而不是在路上塞好、塞滿。

【刑警的計謀3】千面人痛哭向侯友宜下跪認罪 關鍵一句話攻破心防

男子王進展涉嫌2005年「毒蠻牛事件」釀1死4傷，檢警10天後逮人，王第一時間否認涉案，但隔天卻突然痛哭並向當時的刑事局長侯友宜下跪承認犯行。戲劇性轉折登上各媒體版面，其實警方是用了「不提罪證，只講業報」的小計謀，順利突破王的心防。

【網路霸凌2】別讓木村花悲劇重演 歐陽靖霸凌八問助挺過痛苦

網路霸凌頻傳，陸續有人甚至因此輕生；也曾遭網路霸凌的藝人歐陽靖，在臉書分享過來人自救之道，有數萬人按讚。學者則指出，除了個人對抗，也應修補目前不足的法令，特別是後果最嚴重的性影像散播。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。