蘇花改迎戰端午車潮 速限改70、設最低時速有用嗎

端午連假是解封後的第一個連假，許多民眾都想出去透透氣，蘇花改車流很可能再刷新紀錄，交通單位剉咧等，除了提高速限到70公里，也首創省道先例設最低速限50公里。此外，也建議用路人「逆車流玩」，提前一天到花蓮，再往北玩回來，就能錯開人潮、車潮，在連假玩得盡興，而不是在路上塞好、塞滿。

蘇花改今年初全線通車，出現時速30公里的龜速車，但隧道內只有一線車道，一部車擋在前面就成為「路隊長」，警方上前勸導開快一點，對方不理，造成嚴重回堵。不過，警方對此無法可管，因為蘇花改是省道，不是高速公路，沒有最低限速。