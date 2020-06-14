大甲媽遶境找回傳統 重現20年不見「跪拜波浪舞」

今年大甲媽祖遶境受疫情影響，創下史上最晚起駕的紀錄，遶境陣仗縮小到800人，隨行信徒也減少。學者觀察，少了觀光客「逗鬧熱」，媽祖鑾轎速度加快，但各宮廟駐駕時間增加，信徒與媽祖不再匆匆一瞥，可以好好跟媽祖說說話，起駕當晚眾信徒跪下恭迎媽祖鑾轎，復刻20年前遶境的傳統，更彰顯敬神虛己的精神。

跪送媽祖出門 年輕信徒沒體驗過

「以前聽到娘傘的鑼聲，信眾會輪番跪下來，就像跳波浪舞。」台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢說，今年媽祖起駕時，廟方請鎮瀾宮廣場內的信徒跪下來，「不要站得比媽祖高」，當信徒輪番跪下時，彷彿在跳波浪舞，這並不是今年創舉，至少20年前就是如此；以前沿途信徒聽到鑼聲響起，就知道媽祖鑾轎靠近了，大家會輪班下跪恭迎，代表信徒謙卑敬神的心。