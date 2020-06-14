【刑警的計謀5】美通緝犯隨身帶刀 除暴隊「先聲奪人」秒上銬

聯合報 / 記者李奕昕
美國籍男子Christian被美方通緝，潛逃來台落網，因冒名入境，被帶到移民署南投收容所。記者李奕昕／翻攝
美國籍男子Christian被美方通緝，潛逃來台落網，因冒名入境，被帶到移民署南投收容所。記者李奕昕／翻攝

美籍男子Christian因商業竊盜案被美方通緝，潛逃來台13年，在台期間又因家暴案被通緝。刑事局日前接獲美方情資後規規畫逮人，發現他身材壯碩又自稱在美從警，更隨身攜帶刀，研判有使用短刀搏擊能力，決定讓專責要犯緝捕的刑事局除暴特勤隊出動。

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警察 通緝 情資

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