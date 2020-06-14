【刑警的計謀5】美通緝犯隨身帶刀 除暴隊「先聲奪人」秒上銬
美籍男子Christian因商業竊盜案被美方通緝，潛逃來台13年，在台期間又因家暴案被通緝。刑事局日前接獲美方情資後規規畫逮人，發現他身材壯碩又自稱在美從警，更隨身攜帶刀，研判有使用短刀搏擊能力，決定讓專責要犯緝捕的刑事局除暴特勤隊出動。
分析資料發現 逮人過程恐有搏鬥可能
除暴特勤隊分析相關資料，不排除逮人過程有搏鬥可能，除迷彩服、防彈背心、長短槍等特勤裝備全副武裝，還決定不經盤查就荷槍實彈壓制，更使出「先聲奪人」計謀，在第一時間用英文大聲喝令「警察，不准動！讓我看見你的手！」後迅速壓制、上銬、搜身。連探望友人都消遣Christian說：「他們找SWAT（特種警察部隊）抓你，應該是很了解你。」
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