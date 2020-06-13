【雷神之吻2】貓纜虧損8億多 雷公要負一半責任？

聯合報 / 記者洪敬浤陳雅玲鄭朝陽
台北捷運公司統計，2019至今，貓空纜車就因落雷停駛44次，在貓空經營茶餐廳的游姓業者抱怨「貓纜會虧錢，一半是雷公害的。」圖／聯合報系資料照
台北捷運公司統計，2019至今，貓空纜車就因落雷停駛44次，在貓空經營茶餐廳的游姓業者抱怨「貓纜會虧錢，一半是雷公害的。」圖／聯合報系資料照

雷擊不僅要人命，也是觀光遊樂設施的營運殺手；台北市文山區是北市落雷最多的區域，貓空纜車深受其害，營運13年來只有第一年賺錢，至今累計虧損已達8億多元。除了和貓空當地的觀光配套沒做好之外，雷神在夏季貓纜迎賓旺季經常造訪，也是元凶之一。

貓空餐廳業者：暑假旺季卻常沒生意

「貓纜會虧錢，一半是雷公害的。」談起雷擊，在貓空經營茶餐廳的游姓業者忍不住抱怨。 北市文山區偵測到的落雷，多數集中在每年第二、三季，每當落雷頻繁時，貓空纜車就會暫停營運，啟動接駁車把遊客接走，讓游先生怪罪老天不賞臉，每年4、5月起常打雷，6、7月起暑假人潮最多的時候，卻常常做不了生意。

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