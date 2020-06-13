【雷神之吻2】貓纜虧損8億多 雷公要負一半責任？

「井」是台南府城一大特色，稱之處處「美井」也不為過，其中以台灣一級古蹟赤崁樓的荷蘭古井最富神祕色彩，超過200年來民間始終流傳，這口井底下有荷蘭時期普羅民遮城（赤崁樓）往來熱蘭遮城（安平古堡）的地道，連解說牌都曾這樣標示，雖然官方早已證明這是美麗的誤會，不過傳說卻依舊在坊間為人樂道。

2020-06-13 10:03