【雷神之吻2】貓纜虧損8億多 雷公要負一半責任？
雷擊不僅要人命，也是觀光遊樂設施的營運殺手；台北市文山區是北市落雷最多的區域，貓空纜車深受其害，營運13年來只有第一年賺錢，至今累計虧損已達8億多元。除了和貓空當地的觀光配套沒做好之外，雷神在夏季貓纜迎賓旺季經常造訪，也是元凶之一。
貓空餐廳業者：暑假旺季卻常沒生意
「貓纜會虧錢，一半是雷公害的。」談起雷擊，在貓空經營茶餐廳的游姓業者忍不住抱怨。 北市文山區偵測到的落雷，多數集中在每年第二、三季，每當落雷頻繁時，貓空纜車就會暫停營運，啟動接駁車把遊客接走，讓游先生怪罪老天不賞臉，每年4、5月起常打雷，6、7月起暑假人潮最多的時候，卻常常做不了生意。
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