學生數慘跌9成！私校拉名人招生 學者點破關鍵
台南市私立崑山高中招生每況愈下，步入關門的懸崖旁，董事會最近請出中油前董座戴謙執掌兵符，以打造全英文學校為號召，要力挽狂瀾，能否轉型成功，全國關注。打名人效應不只崑中，中信金融管理學院、遠東科大等學校也都聘請名人任教，中信金融每年幾乎滿招，在少子化的當下，名人牌不可小覷。
請出中油前董座 崑中救亡圖存
崑山高中6年前因欠薪事件，使得這所有3千人學生的大校，跌到目前只有300多人，今年國中招生人數還沒破鴨蛋，普通高中也取消招生，前途堪憂。董事會救亡圖存，請出德高望重的南台科大前校長戴謙出任榮譽董事長並擔任校長；戴謙也在日前就職日喊出要打造自幼兒園到高中為全英文學校的口號，並且建立私校成功轉型的模式。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言