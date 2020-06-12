【垃圾之亂4】掩埋場快爆滿 有毒飛灰恐全台流竄

聯合報 / 記者蔡容喬魏莨伊鄭朝陽張曼蘋
國內正面臨飛灰固化掩埋空間不足窘境，另一場垃圾危機恐將爆發。 圖／聯合報系資料照片
國內正面臨飛灰固化掩埋空間不足窘境，另一場垃圾危機恐將爆發。 圖／聯合報系資料照片

台灣垃圾問題累積成沉疴，從暫存的堆置垃圾量大增、焚化爐又老又病，到最末端的底渣和飛灰處理，都已嚴重卡關。其中，掩埋有毒飛灰的空間即將爆滿，地方政府心急如焚；無害的底渣處理本來就不容易，但環保署日前公告明年起提高底渣的檢驗與處理標準，讓底渣去化更添難度。

掩埋空間不夠用 7年前就示警

「六、七年前就提醒環保署，飛灰掩埋空間快不夠了」，聯合大學環境與安全衛生工程學系教授張坤森說，各縣市焚化爐燒垃圾殘留的底渣，檢驗結果多數無害，可掩埋或資源再利用；飛灰則常檢出重金屬甚至戴奧辛，屬於有害事業廢棄物。目前最麻煩的就是飛灰量逐年增加，卻快要無處可去。

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環保署 焚化爐 廢棄物 戴奧辛

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