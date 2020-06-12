千萬超跑大牛枉死？違規車銷毀竟「一國兩制」
2013年曾有一名機師開著剛進口、還未掛牌，價值1500萬元的藍寶堅尼「大牛」超跑遭查扣，車輛遭沒入後慘遭銷毀，這起事件牽扯出六都與非六都對車輛沒入後銷毀或拍賣，竟是「一國兩制」的荒謬現象。相關單位討論1年，六都迄今未自訂處罰辦法，導致國內車主一旦車輛遭沒入，若戶籍在不同縣市，命運截然不同。
未申請百元臨時執照 超跑變廢鐵
林姓機師在2013年底時，開著剛進口、還未掛牌的「大牛」，在台中遭查扣，由於車主戶籍在台北市，車輛遭沒入後，2016年12月14日慘遭銷毀，成為價值僅8000元的廢鐵。
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