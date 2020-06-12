千萬超跑大牛枉死？違規車銷毀竟「一國兩制」

警方早年辦案，科學採證技術不像今日發展成熟，習慣用「問」的來破案，也就是透過詢問技巧，讓犯嫌自白犯罪，其中最特殊的就是裝神弄鬼。台南市佳里警方15年前偵辦一宗強盜殺人案，女警突然以低沉老婦嗓音稱「我死得好冤」，嚇得女犯嫌認罪；同事認為女警「裝的好像」，但女警張惠文喊冤稱真的沒演戲，她說當天是死者頭七，懷疑自己被死者附身了。

2020-06-12 09:45