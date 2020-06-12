【刑警的計謀4】一句「死得好冤」讓嫌認罪 女警：我真被附身

聯合報 / 記者黃宣翰謝進盛
台南女偵查佐張惠文（圖）偵辦吳姓老婦人命案時疑被死者附身，嚇得女嫌供出男友殺人。 記者黃宣翰／攝影
台南女偵查佐張惠文（圖）偵辦吳姓老婦人命案時疑被死者附身，嚇得女嫌供出男友殺人。 記者黃宣翰／攝影

警方早年辦案，科學採證技術不像今日發展成熟，習慣用「問」的來破案，也就是透過詢問技巧，讓犯嫌自白犯罪，其中最特殊的就是裝神弄鬼。台南市佳里警方15年前偵辦一宗強盜殺人案，女警突然以低沉老婦嗓音稱「我死得好冤」，嚇得女犯嫌認罪；同事認為女警「裝的好像」，但女警張惠文喊冤稱真的沒演戲，她說當天是死者頭七，懷疑自己被死者附身了。

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