【刑警的計謀4】一句「死得好冤」讓嫌認罪 女警：我真被附身
警方早年辦案，科學採證技術不像今日發展成熟，習慣用「問」的來破案，也就是透過詢問技巧，讓犯嫌自白犯罪，其中最特殊的就是裝神弄鬼。台南市佳里警方15年前偵辦一宗強盜殺人案，女警突然以低沉老婦嗓音稱「我死得好冤」，嚇得女犯嫌認罪；同事認為女警「裝的好像」，但女警張惠文喊冤稱真的沒演戲，她說當天是死者頭七，懷疑自己被死者附身了。
71歲婦身中22刀 陳屍自家雜貨店
2005年8月7日傍晚五點多，台南縣七股鄉（現已改為台南市七股區）發生凶殺命案，71歲吳姓獨居老婦被釣客發現身中22刀、陳屍在海邊自營的雜貨店住處，警方懷疑是強盜殺人案，且很可能是行竊失風後，為了兔脫而殺害老婦。
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