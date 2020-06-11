大甲媽幫解悶 台灣最強「天后」遶境沿線都賺到

台北市李姓女子日前在租屋網張貼套房租屋訊息，內容指出不是一人一房，是3個人睡一張床，且男女生皆可，還附上3人同床示意圖，引起網友好奇「是要多人運動嗎？」李女後來將出租條件改為「兩人合租一張床而已」，照樣讓人充滿遐想。律師提醒，這樣看似好笑的租屋資訊，其實潛藏許多法律問題，甚至有性騷擾陷阱。

2020-06-10 14:24