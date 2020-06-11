大甲媽幫解悶 台灣最強「天后」遶境沿線都賺到

聯合報 / 記者游振昇余采瀅林敬家
大甲媽祖遶境進香明晚11時起駕，許多業者仍看好媽祖遶境帶來龐大商機，搶搭順風車推出相關商品。 圖／聯合報系資料照片
大甲媽祖遶境進香明晚11時起駕，許多業者仍看好媽祖遶境帶來龐大商機，搶搭順風車推出相關商品。 圖／聯合報系資料照片

原本因新冠肺炎疫情暫停的大甲媽祖遶境進香，明晚11時起駕，展開9天8夜行程。儘管今年大甲媽在後疫情時期臨時決定起駕，不少信徒可能來不及請假，但許多大企業、小店家仍看好媽祖遶境帶來龐大商機，搶搭順風車推出相關商品，從過年悶到現在的業者，就指望「台灣最強天后」能帶路活絡經濟。

創造30億商機 香油錢上看3000萬

大甲媽遶境全程長達340公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義，每年吸引上百萬人次參與，食衣住行都產生需求，締造驚人的「媽祖經濟」。台中市政府曾經估計，大甲媽遶境若以200萬人次參加計算，每人消費一千多元，商機至少20億至30億元。

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