【隱形富豪1】雲林種菜阿伯穿汗衫 捧4500萬現金買地

聯合報 / 記者陳雅玲
雲林縣西螺鎮是國內蔬菜重要產地，農民賣菜後將錢存入農會帳戶，西螺鎮農會每月最多可收到2億元存款。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮是國內蔬菜重要產地，農民賣菜後將錢存入農會帳戶，西螺鎮農會每月最多可收到2億元存款。記者陳雅玲／攝影

「小姐，這些錢我要存起來！」70歲曾姓阿伯穿著汗衫、雨鞋，手捧著厚厚一疊鈔票，站在西螺農會存款櫃檯前，把一早賣菜的收入存起來，阿伯臉上有汗水，但表情很開心，臨櫃職員面對「存款大戶」趕緊起身，打招呼說「阿伯你心情『美賣』、這陣子菜價不錯吼。」阿伯聽到笑得更合不攏嘴了。

西螺蔬菜重鎮 農會一堆千萬富豪會員

雲林西螺是台灣重要的蔬菜產地，鎮上擦身而過穿著汗衫、拖鞋的阿伯，或開著藍色小貨車的農友，可能都是身家了得的「好野人」。西螺鎮農會統計，雲林西螺的農戶家戶所得，曾高居全國最高，農會每100名會員中，就有2名千萬富豪，這些隱形富翁忙著種菜，錢都存銀行，不然就去買不動產，即使疫情當下，房市交易仍舊熱絡。

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