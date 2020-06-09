【不老孽子1】反骨寶玉白先勇：媚眾不是好的小說家

作家白先勇總也不老。記者採訪他是在下午3時，長年夜貓子的他才睡醒沒多久，兩個小時多的採訪過程，他客廳大門關了又開，忙著招呼一批批來訪者，場勘的、送新書的進進出出，他卻始終安然自適，眼光平均地照顧每個人，越晚精神越好，雙頰紅潤得像是陽台上盛開的茶花。

年輕時善感如黛玉 越大越像寶玉能容人

「我家人都說，怎麼我從美國回來一個月了，還沒看到我！」訪問這日，正像白先勇在台的典型一天，白天迎接訪談、探望人們，晚上還有邀宴。行程如此忙碌，除了因為今年出兩本新書，小說「孽子」出新版、舞台劇也預定重演，還因為如他自稱的，從年輕時像「紅樓夢」多愁善感的林黛玉，到「越大越變成賈寶玉，能容人」，一路結的好人緣。