【罩住新生活3】翻開台灣防疫史 近百年前已推廣戴口罩

新冠肺炎疫情爆發後，「戴口罩」這件台灣人習以為常的事，在歐美地區的街頭竟會引發眾怒和歧視。學者指出，台灣歷經SARS風暴衝擊，加上這幾年對抗秋冬流感、沙塵暴、PM2.5等，戴口罩防護已成為一種生活方式，甚至日治時期，台灣就曾為了防疫，透過媒體宣傳戴口罩，在流行腦炎流行時，電影院還會發放紙口罩給客人戴上。

日治時期書報 就在宣導口罩

研究日治時期台灣醫療史的學者陳力航受訪表示，他曾在二手老書店買到1933年出版的商品圖錄，裡面就出現口罩，供生活百貨業者進貨販售。當時最具代表性的報紙「台灣日日新報」，更陸續有投書、報導及漫畫，主張口罩適用在人山人海、塵埃飛舞之處，若自身有咳嗽症狀時也很適合。