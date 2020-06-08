大學增減系所都是教部說了算 能改善失業問題？
敎育部過去對於大學新增系所，只有師培及醫學系所要專案審查，導致餐飲管理等部分科系一窩蜂設立，學生畢業後找不到工作或薪資較低。本報獨家掌握，教育部規定109學年起，大學若要增設、調整系所，全部改由教育部會同各部會專業審查，並建議調減中醫、職能治療等科系市場，且鼓勵成立5+2產業、台灣研究、東南亞語、法醫等領域。
大學：增設系所應尊重各校發展
大學端則認為，人才培育不能看風向、短線操作，必須長期投資，增設系所仍應尊重各校發展。教團也指出，若設立科系所只是為培養國家經濟及社會發展的人力，行政院何不乾脆將教育部高教司及技職司整併後改隸經濟部並更名為「國家人力資源發展署」？
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