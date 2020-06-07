二度心神喪失殺妻兒都無罪 主任檢察官：法官間接殺人
鐵路警察李承翰處理逃票事件遭殺害而殉職，嘉義地方法院根據精神鑑定報告認定凶嫌鄭姓男子行為時心神喪失而判決無罪，時隔37天，李父因胃出血抑鬱而終，引發各界議論。其實，21年前台中發生一宗殺死妻兒命案，犯嫌王姓男子因心神喪失獲判無罪後監護治療112天就改由家人保護管束，但沒多久，王又勒殺6歲長女，輿論也沸騰多時。
李慶義：不該把鑑定報告當判決唯一依據
回想這件事，台中高分檢主任檢察官李慶義感嘆說，法官處理被告罹患思覺失調症個案，不該把鑑定報告當做判決的唯一依據，必須努力還原案發前後所發生的事實經過，據以綜合判斷，一旦出現錯誤判決再發生命案，等同法官間接殺人。
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