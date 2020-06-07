二度心神喪失殺妻兒都無罪 主任檢察官：法官間接殺人

台灣是水果王國，但高端市場幾乎是舶來品天下，南台灣、東台灣有群農友與行銷業者，挑出台灣精品水果進軍百貨公司VIP廳，有保齡球尺寸的火龍果、口感像哈密瓜的木瓜，還有一顆就滿室生香的香水芒果等，靠著台灣在地的好滋味，收服頂級客層的味蕾，不僅為台灣水果打出好行情，也闖出一番新天地。

2020-06-06 13:23