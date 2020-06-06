跟頭一樣大的火龍果 台灣頂級水果進攻貴婦圈
台灣是水果王國，但高端市場幾乎是舶來品天下，南台灣、東台灣有群農友與行銷業者，挑出台灣精品水果進軍百貨公司VIP廳，有保齡球尺寸的火龍果、口感像哈密瓜的木瓜，還有一顆就滿室生香的香水芒果等，靠著台灣在地的好滋味，收服頂級客層的味蕾，不僅為台灣水果打出好行情，也闖出一番新天地。
貴婦狂吃狂買「沒吃過這麼讚的水果」
皮膚黝黑的果農換上正式服裝，站在高雄漢神百貨VIP廳裡，為百貨業貴賓端上水果，盤子裡切片的火龍果、鳳梨與芒果都大有來頭，果農提醒依甜度由低到高先吃火龍果，再依序品嘗鳳梨、芒果。貴婦們邊吃邊點頭，直呼「沒吃過這麼好的水果」。
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