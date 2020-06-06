說好的身分呢？「平埔原住民」法案躺立院3年 學者批蔡政府欺騙

民國76年間，一名中年男子走進宜蘭縣立文化中心，告訴編纂文獻的人「我叫偕萬來，我是噶瑪蘭人！」這彷彿從文獻裡走了出來的人，當時造成轟動。但噶瑪蘭族復名成功18年，宜蘭縣的噶瑪蘭人至今仍無法取得原民身分；行政院要修「原住民身分法」把他們歸為平埔原住民，法案送立法院已3年仍未通過，學者痛批蔡政府根本是欺騙。

2020-06-06 10:12