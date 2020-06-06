說好的身分呢？「平埔原住民」法案躺立院3年 學者批蔡政府欺騙

聯合報 / 記者吳淑君
噶瑪蘭人向政府喊話，恢復宜蘭族人原住民身分，但如果身分法修法通過，宜蘭和花東的噶瑪蘭族就等同被分成3類，權利都不一樣，恐造成更大的族群紛爭。 圖／聯合報系資料照片
噶瑪蘭人向政府喊話，恢復宜蘭族人原住民身分，但如果身分法修法通過，宜蘭和花東的噶瑪蘭族就等同被分成3類，權利都不一樣，恐造成更大的族群紛爭。 圖／聯合報系資料照片

民國76年間，一名中年男子走進宜蘭縣立文化中心，告訴編纂文獻的人「我叫偕萬來，我是噶瑪蘭人！」這彷彿從文獻裡走了出來的人，當時造成轟動。但噶瑪蘭族復名成功18年，宜蘭縣的噶瑪蘭人至今仍無法取得原民身分；行政院要修「原住民身分法」把他們歸為平埔原住民，法案送立法院已3年仍未通過，學者痛批蔡政府根本是欺騙。

噶瑪蘭人尋根淚謝 曾感動無數人

現任立法院長游錫堃民國80年任宜蘭縣長時，曾舉辦紀念開蘭195周年系列活動，安排後山噶瑪蘭人返鄉尋根。當時一名從花蓮到宜蘭參加尋根的老先生，含淚向游錫堃下跪感謝，游錫堃致詞時還紅著眼眶公開向噶瑪蘭人道歉，這一幕感動無數人。

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噶瑪蘭 平埔族 轉型正義 原住民

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