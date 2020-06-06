矇眼罩過馬路體會恐懼 「斜槓小黃司機」要當視障者的眼
「還有30步喔！」高溫32度的中午，捷運站旁的斑馬線上，十多人戴上眼罩矇住雙眼、扶著前方人的肩膀，兩兩一組，小心翼翼地過馬路。幾輛轉彎機車不耐久候從中穿越，也有計程車逼近急著想轉彎。這群「盲人」，是一群渴望在疫情中轉型的暖心小黃司機，藉著親身體驗，學習如何服務視障、身障、失智長者，也為高齡社會做準備。
計程車載客量大減 搶培訓拚轉型
新冠肺炎疫情趨緩，但過去四個多月各行業幾乎無一倖免，觀光、運輸產業更是首當其衝，不少計程車司機載客量減少、生意一落千丈。交通部紓困司機，補貼薪資、油資，也提供人才培訓，1小時領158元、上限120小時，各地工會爭相辦課，減少司機生活壓力。
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