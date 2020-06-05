再見了卡拉OK聲！陽明山寧靜公園 享受大自然原音
政府開放山林吸引大批遊客入山，卻出現「聲音汙染」新公害；有山友團體發現遊客走登山步道，帶著收音機沿途播放，有些登山團體還用擴音喇叭導覽，甚至有人在山區私設休息站唱卡拉OK，山林不再寂靜，愛山愛生態的民眾也聽不見自然之聲。
收音機沿途播、導覽大聲公 轟炸耳朵
早上8點，新竹縣竹北社區大學「台三線古道介紹與探索」講師黃有福帶著一群人持登山杖、戴遮陽帽，循著古道走進山林。他正鼓勵學員靜下心來聽聽鳥鳴蛙叫，此時前方來了一名登山客，身上的收音機播著流行音樂，讓學員都皺起眉頭「怎麼這麼煞風景？」
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言