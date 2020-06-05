再見了卡拉OK聲！陽明山寧靜公園 享受大自然原音

聯合報 / 記者郭政芬
陽明山國家公園成為世界第一座「都會寧靜公園」後，期望能帶給台灣人及更多國際人士身心修復與內在鼓舞的力量。 圖／陽明山國家公園管理處提供
陽明山國家公園成為世界第一座「都會寧靜公園」後，期望能帶給台灣人及更多國際人士身心修復與內在鼓舞的力量。 圖／陽明山國家公園管理處提供

政府開放山林吸引大批遊客入山，卻出現「聲音汙染」新公害；有山友團體發現遊客走登山步道，帶著收音機沿途播放，有些登山團體還用擴音喇叭導覽，甚至有人在山區私設休息站唱卡拉OK，山林不再寂靜，愛山愛生態的民眾也聽不見自然之聲。

收音機沿途播、導覽大聲公 轟炸耳朵

早上8點，新竹縣竹北社區大學「台三線古道介紹與探索」講師黃有福帶著一群人持登山杖、戴遮陽帽，循著古道走進山林。他正鼓勵學員靜下心來聽聽鳥鳴蛙叫，此時前方來了一名登山客，身上的收音機播著流行音樂，讓學員都皺起眉頭「怎麼這麼煞風景？」

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

陽明山 太平山 國家公園 噪音 登山步道 翠峰湖

相關新聞

再見了卡拉OK聲！陽明山寧靜公園 享受大自然原音

政府開放山林吸引大批遊客入山，卻出現「聲音汙染」新公害；有山友團體發現遊客走登山步道，帶著收音機沿途播放，有些登山團體還用擴音喇叭導覽，甚至有人在山區私設休息站唱卡拉OK，山林不再寂靜，愛山愛生態的民眾也聽不見自然之聲。

【鄉野奇談2】「魔神仔請我吃雞腿」 汐止魔山男童滿嘴蚱蜢

「魔神仔」不僅在台灣流傳已久，還有地方因為盛傳魔神仔出沒而以其命名，其中以汐止的「魔神仔山」最有名，前汐止鎮長廖學廣甚至曾公開在自己的撞鬼經驗，他不但聽過魔神仔的叫聲，還差點被拐走。

關說天經地義？徐耀昌震怒 為何民代不以為然？

苗栗縣政府1名科長出缺，爭取官位的5、6個人，都找民代向縣長徐耀昌關說，把徐耀昌弄火了。目前在縣務會議公開宣布，如果再有這種情形，不僅要公布姓名，並考量1年內不給任何升遷及進用機會。關說文化，在公家單位歷久不衰，不論首長如何三令五申， 始終無法杜絕。

【網路霸凌2】別讓木村花悲劇重演 歐陽靖霸凌八問助挺過痛苦

網路霸凌頻傳，陸續有人甚至因此輕生；也曾遭網路霸凌的藝人歐陽靖，在臉書分享過來人自救之道，有數萬人按讚。學者則指出，除了個人對抗，也應修補目前不足的法令，特別是後果最嚴重的性影像散播。

噶瑪蘭族復名18年 宜蘭至今竟無人成功取回原民身分

在蘭陽平原生活超過1000年的噶瑪蘭族，18年前成功復名。但諷刺的是，18年來，宜蘭沒有一個人取得噶瑪蘭族身分。原因是1959年政府要求原住民依居住地，登記為「山地山胞」或「平地山胞」，但當時他們不是不知道就是放棄，如今要重新取得原住民身分困難重重。

【刑警的計謀1】偵訊室燈光忽明忽暗「死者來找你」 凶嫌嚇到全招了

1985年11月，全台正準備戒嚴時期最後一次縣市長選舉，當時的台北縣卻在選舉前後2周內發生3件「切斷公寓供水誘殺家庭主婦」案，釀2死1重傷，震驚社會。警方逮捕犯嫌後缺乏直接證據，技巧性地讓燈忽明忽暗， 凶嫌難逃內心譴責，落淚自白犯行。而全案7個「2」的關鍵數字，事隔35年仍令人嘖嘖稱奇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。